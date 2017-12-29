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Стадионы Псковской области пройдут в 2018 году лицензирование

30.12.2017 13:15 ПЛН, Псков

28 декабря состоялось заседание президиума Псковской областной федерации футбола, на котором были утверждены спортивные итоги соревнований сезона 2017 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации, с подробными отчетами о проведенных соревнованиях выступили главные судьи чемпионата среди команд высшей и первой лиг, кубка Псковской области, областного турнира «Кожаный мяч», а также координатор общероссийского проекта «Мини-футбол в школу». Отчитался о проделанной работе председатель Судейского комитета и Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК). Был заслушан отчет финансовой деятельности федерации в 2017 году.

Президиум утвердил место проведение финала чемпионата Псковской области по мини-футболу - турнир 2018 года состоится в Великих Луках.

За участие команд в первенстве области среди команд Первой лиги с начала сезона-2018 решением Президиума введен целевой взнос, который пойдет на оплату судейства, проезд арбитров к месту проведения матча и обратно.

Регламентом проведения чемпионата среди команд высшей и первой лиг, кубка Псковской области с 2018 года будут предусмотрены санкции за неявку команд на игры и неготовность полей к проведению матча.

Создана рабочая группа, которая будет заниматься возобновлением областного первенства по футболу среди детско-юношеских команд.

Всем стадионам, на которых проводятся матчи чемпионата, первенства и кубка области, будет необходимо пройти лицензирование, согласно регламентирующего документа РФС. Этой работой будет заниматься специальная комиссия. До 15 февраля 2018 года ожидается утверждение порядка и критериев прохождения лицензирования.

Президиум решил оставшийся денежный фонд 2017 года потратить на приобретение мячей, которые согласно поданным заявкам, будут распределены по районам области.

Отметим, что 18 декабря в Санкт-Петербурге состоялось общее собрание МРО «Северо-Запад», в котором принимал участие член Президиума Александр Коновалов. Собрание утвердило спортивные итоги соревнований МРО «Северо-Запад» сезона-2017 и календарный план соревнований на 2018 год.

Источник: Псковская Лента Новостей



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