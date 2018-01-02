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Букмекеры оценили шансы России против США на молодежном ЧМ по хоккею

02.01.2018 20:23 ПЛН, Псков

Сборная США — фаворит в матче с командой России в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает портал «Чемпионат.com» со ссылкой на букмекерскую контору bwin.
 
Коэффициент на победу подопечных Валерия Брагина — 4,20. На команду США можно поставить с коэффициентом 1,50. На то, что после основного времени матча будет зафиксирована ничья, — коэффициент 5,75. Ожидается, что игра будет результативной, в ней забросят не менее 5 шайб.
 
Встреча пройдет 3 января и начнется в 4 утра по Москве.
 
Как отмечает Lenta.Ru, сборная России с 7 очками финишировала на третьем месте в турнирной таблице группы B, уступив чехам и шведам. Американцы завершили групповой этап на второй строчке, пропустив вперед канадцев.
 
Чемпионат мира проходит в американском Баффало (штат Нью-Йорк) до 5 января.

Источник: Псковская Лента Новостей



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