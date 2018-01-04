Утвержден окончательный вариант формы сборной России по хоккею на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил окончательный вариант формы сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2018 года в Южной Корее, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на портал «Чемпионат».

За основу взят тот же комплект, разработанный компанией Nike, который изначально планировался для участия в Играх-2018. Но после того, как было принято решение, что сборная России отправится в Южную Корею под нейтральным флагом, на выездном (белая) и домашнем (красная) комплектах была добавлена надпись «Olympic Athlet from Russia».

Как сообщалось ранее, российские спортсмены смогут выступить на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета. Кто конкретно из россиян сможет выступить в Южной Корее, решит специальная комиссия. На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись «Olympic Athlet from Russia».

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Олимпийский огонь прибыл в Южную Корею 1 ноября.

Источник: Псковская Лента Новостей