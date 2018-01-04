Псковичи завоевали медали турнира по самбо в Мурманской области

С 6 по 8 января в городе Кандалакша Мурманской области прошел традиционный турнир по самбо среди детей «Рождественская елка». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации самбо Пскова, участвовали представители Пскова (ДЮСШ «Мастер»), Мурманской области, Рязани, Москвы, всего 150 спортсменов.
По итогам соревнований в личном первенстве победителями и призерами стали:
- до 42 кг 1 место завоевал Владислав Гардиенко (Псков, «ДЮСШ «Мастер», тренер Д. Алекминский)
- до 60 кг 2 место - Полина Ванюхина (Псков, «ДЮСШ «Мастер», тренер Д. Алекминский)
- до 46 кг 3 место - Стефания Двужильная (Псков, «ДЮСШ «Мастер», тренер Д. Алекминский)
- до 30 кг 3 место - Ника Котельникова (Псков, «ДЮСШ «Мастер», тренер Д. Алекминский)
- до 42 кг 3 место - Андрей Кириллов (Псков, «ДЮСШ «Мастер», тренер Д. Алекминский).