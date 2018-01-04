Спорт

Псковичи завоевали медали турнира по самбо в Мурманской области

С 6 по 8 января в городе Кандалакша Мурманской области прошел традиционный турнир по самбо среди детей «Рождественская елка». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации самбо Пскова, участвовали представители Пскова (ДЮСШ «Мастер»), Мурманской области, Рязани, Москвы, всего 150 спортсменов.

По итогам соревнований в личном первенстве победителями и призерами стали: