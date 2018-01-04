Спорт

Почти 40 человек приняли участие в шахматном турнире «Рождественский Псков 2018»

В Ледовом дворце завершился турнир по классическим шахматам «Рождественский Псков 2018». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной Федерации шахмат, в соревновании приняли участие 38 человек, представляющие помимо областного центра также Псковский и Пыталовский районы.

По результатам 9 туров единоличным победителем стал рейтинг-фаворит Наум Руденко, набравший 8,5 очков из 9.

Второе место у Каро Аскаряна, по дополнительным показателям опередившего Владимира Полевого. Оба шахматиста набрали по 7 очков из 9 возможных.

Призом за 4 место награжден Максим Марин, опередивший Александра Шпака (5 место) по дополнительным показателям.

Лучший результат среди шахматистов с рейтингом ниже 1600 показал Андрей Шубин - 5,5 из 9, среди шахматистов с рейтингом ниже 1300 - Александр Кульнев, набравший тоже 5,5 очков.

Сразу три шахматистки набрали 5 очков из 9. По дополнительным показателям первой стала Валерия Малышева, второй результат - у Яны Беспаловой, а ставшая третьей Дарья Кульнева получила дополнительный приз среди девушек 2002-2005 г. р.

Лучшим юношей 2002-2005 г. р. стал Михаил Петров - 5,5 очков из 9.

Организаторы благодарят мастерскую «Твид» за поддержку проведенного мероприятия. В качестве специальных призов были предоставлены уникальные галстуки-бабочки ручной работы.

Такими бабочками были дополнительно к основному списку призеров награждены:

за лучший результат среди шахматистов 2006-2007 г. р. - Дмитрий Воронов;

за лучший результат среди шахматистов 2008-2009 г. р. - Дмитрий Герасимов;

за первое место среди шахматисток 2008-2009 г. р. - Малика Миракова, за второе место в той же категории - Кристина Стельмашенок;

специальным призом «За волю к победе» - Андрей Чугаев.

Появившийся во время награждения Дед Мороз угостил всех присутствующих юных участников соревнования небольшими сладкими призами, а Дмитрия Герасимова премировал шуточным призом «За самую длинную партию».