Спорт

Торжественное открытие ледового катка в Великих Луках переносится

Торжественное открытие ледового катка в Великих Луках от компании Nivea переносится на 20-21 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил куратор проекта, депутат Псковского областного Собрания Всеволод Козловский.

Перенос торжественного открытия связан с погодными условиями. Точное время официальных торжеств будет известно позже.

Напомним, отреставрированный каток на улице Рабочая, 5, будет отвечает всем требованиям современного ледового катка и уже совсем скоро будет принимать первых гостей. В день открытия посетителей ждет настоящий праздник: мастер-классы по фигурному катанию, подарки, в гости приедет детская хоккейная команда «Экспресс». А замерзнуть не позволит горячий чай и угощения.