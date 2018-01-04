Всероссийский турнир по самбо среди мужчин пройдет в Великих Луках 13 января

13 января в Великих Луках на базе спортивного комплекса ВЛГАФК пройдет Всероссийский турнир по самбо среди мужчин, посвященный подвигу героя советскому союза Александра Матросова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе академии.
Главная цель соревнований - это патриотическое воспитание молодежи, популяризация борьбы самбо на территории Псковской области, укрепление дружеских связей между субъектами РФ.
Организатором турнира является комитет физической культуры и спорта города Великие Луки и Всероссийская федерация самбо. В турнире приветствуется и разрешено выполнить норматив «Мастера Спорта России».
Программа соревнований:
12 января - День заезда
13 января