Спорт

Всероссийский турнир по самбо среди мужчин пройдет в Великих Луках 13 января

13 января в Великих Луках на базе спортивного комплекса ВЛГАФК пройдет Всероссийский турнир по самбо среди мужчин, посвященный подвигу героя советскому союза Александра Матросова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе академии.

Главная цель соревнований - это патриотическое воспитание молодежи, популяризация борьбы самбо на территории Псковской области, укрепление дружеских связей между субъектами РФ.

Организатором турнира является комитет физической культуры и спорта города Великие Луки и Всероссийская федерация самбо. В турнире приветствуется и разрешено выполнить норматив «Мастера Спорта России».

Программа соревнований:

12 января - День заезда

с 12.00 до 17.00 - мандатная комиссия.

с 17.00 до 18.00 - взвешивание участников среди мужчин во всех весовых категориях.

13 января