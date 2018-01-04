Спорт

В Пскове выявили сильнейших фехтовальщиков

В Пскове на заводе «Псковэлектросвар» прошел турнир по фехтованию «Рождественские встречи». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», в соревнованиях участвовали 107 спортсменов в 8 возрастных группах: 2001-2003 года рождения, 2004-2006 года рождения, 2007-2008 года рождения, 2009-2010 года рождения.

Так, по итогам соревнований в старшей возрастной группе (2001-2003 г. р.) первое место заняли Дарья Кузнецова и Михаил Николаев, второе - Мария Обухова и Артем Семенов и третье место - Екатерина Вишнева, Анна Бычкова, Никита Поляков, Кирилл Поварнев.

Среди девушек и юношей 2004-2006 года рождения почетное первое место завоевали Анастасия Карпова и Николай Кузьмин, на втором месте оказались Елизавета Барынина и Никита Забровский, и третье место досталось Марии Обуховой, Миле Ивановой, Богдану Боговскому, Даниилу Постникову.

В возрастной категории 2007-2008 года рождения среди девочек первое место завоевала Мария Полевикова, второе место одержала Анастасия Мельникова и третье место - Арина Богданова и Ева Почукаева. Среди мальчиков в этой же категории первое почетное место занял Николай Кузьмин, второе место - Александр Тудаков и третье - Юрий Федоров и Евгений Онуфриев.

В младшей возрастной группе (2009 -2010 г. р.) лучший результат среди девочек показала Мария Полевикова, второе место заняла Софья Кузьмина и на третьем месте оказалась Анжела Кушева. Среди мальчиков в этой же возрастной группе первое место завоевал Петр Москалинский, второе место занял Иван Руденко, третье место - Дмитрий Половников и Семен Федоров.

По итогам соревнований победители были награждены грамотами.