Спорт

В первенстве Пскова по мини-футболу среди юношей приняли участие 22 команды

Со 2 по 6 января 2018 года в игровом зале универсальном спортивном комплексе «Олимп» проходило первенство города Пскова по мини-футболу среди детей и юношей в четырех возрастных группах. Всего в соревнованиях приняло участие 22 команды, в том числе три команды девочек.

Итоги соревнований:

Возрастная группа 2003-2004 годов рождения 1 место заняла команда «Стрела-2» (тренер Василий Тихонов), 2 место – «Псков-747» (Андрей Дмитриев), 3 место – «Стрела-1» (Василий Тихонов).

Возрастная группа 2005-2006 годов рождения 1 место заняла команда «Псков-747-1» (тренер Антон Расторгуев), 2 место – «Стрела-Львы» (Валерий Семенов), 3 место – «Псков-747-2» (Владимир Кравченко).

Возрастная группа 2007-2008 годов рождения 1 место заняла команда «Псков-747-3» (тренер Сергей Степанов), 2 место – «Стрела-1» (Александр Иванов), 3 место – «Стрела-2» (Илья Орлов).

Возрастная группа 2010-2011 годов рождения 1 место заняла команда «Стрела-Соколы» (тренер Сергей Коркунов), 2 место – «Стрела-Орлы» (Сергей Коркунов), 3 место – «Псков-747-1» (Денис Широков).