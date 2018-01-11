Спорт

В Великих Луках пройдет Международный турнир по баскетболу, посвященный 75-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

С 19 по 21 января в Великих Луках на базе УСК ВЛГАФК пройдет Международный турнир по баскетболу, посвященный 75-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в академии спорта.



В турнире примут участие восемь команд юношей 2003-2004 года рождения из Великих Лук, Пскова, Москвы, Минска, Мытищ, Светлогорска, Твери, Всеволжска.



На предварительном этапе команды разбиты на две группы, по четыре в каждой. После игр группового этапа пройдут решающие матчи, в которых будет выявлен победитель и призеры соревнований.