Спорт

Псковские фехтовальщики успешно выступили на Всероссийском турнире в Выборге

На зимних каникулах 10 воспитанников ДЮСШ «Лидер» города Пскова приняли участие во Всероссийских соревнованиях по фехтованию «Рождественский турнир» в г. Выборге.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей президент федерации фехтования Псковской области Александр Муляр, более 100 юных фехтовальщиков в течение 3-х дней боролись за медали и призы этого турнира.

В возрастной группе 2005-2006 годов рождения псковичка Любовь Антипова заняла 3 место и завоевала бронзовую медаль.

А на другой день порадовали и юноши своим выступлением. В возрастной группе 2003-2004 годов рождения псковский фехтовальщик Артем Иванов тоже стал бронзовым призером этого турнира.

Его товарищ по команде Алексей Таранников занял 5 место.

Среди мальчиков и девочек 2007-2009 годов рождения псковские фехтовальщики остались без медалей. Эти соревнования для большинства юных псковичей были первыми в их спортивной карьере. Лучшее выступление показал Андрей Макаров, занявший 6 место.

Помимо соревнований, ребята приняли участие в мастер-классах, проводимыми ведущими российскими тренерами из Санкт-Петербурга и Выборга, ученики которых в прошлом сезоне завоевали титулы чемпионов мира и Европы.