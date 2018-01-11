Спорт

Всероссийский турнир по самбо, посвященный подвигу Александра Матросова, проходит в Великих Луках

Сегодня, 13 января, в Великих Луках на базе спортивного комплекса ВЛГАФК проходит Всероссийский турнир по самбо, посвященный подвигу героя советскому союза Александра Матросова.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в состязаниях принимают участие восемь мужских команд из восьми регионов страны. Команду Псковской области представляют самбисты из Пскова, Великих Лук, Себежа и Невеля.

Подобный турнир проходит в городе на Ловати больше 20 лет. Каждый год он проводится в первые выходные января.

Благодаря всероссийскому статусу турнира, участники соревнований могут выполнить норматив мастера спорта России.