Спорт

Стартовал второй круг чемпионата Пскова по мини-футболу

Сегодня, 13 января в физкультурно-спортивном комплексе «Писковичи» после новогодней паузы возобновился открытый чемпионат Пскова по мини-футболу среди любительских команд. Стартуют матчи второго круга.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, по итогам семи туров в турнире среди команд высшей лиги уверенно лидирует «Динамо-Искра-Псковгражданпроект». На счету динамовцев 17 очков, на пять баллов отстает коллектив «Автофаворит» I, а на шесть - «Резонанс» и «Таможня».

Турнирную таблицу первой лиги возглавляют «Факел» Тямша и «Печоры», на два очка опережающие ближайшего преследователя в лице «Триумфа».

Лидерство второй лиги продолжает удерживать«Adidas», вторым идет коллектив «ПсковГУ», а третье место делят «Резонанс-2» и «Уклад».

Календарь игр на 13 января:

Высшая лига:

16.30. «Резонанс» – «Таможня»

17.30. «Велес» – «Динамо-Искра-Псковгражданпроект»

18.30. «Автофаворит» II – «Автофаворит» I

19.30. «Академия ФСИН РФ» – «ГиперСтрой60»

Первая лига:

13.30. «Локомотив» Дно – «Печоры»

14.15. «РусьИнком» Печоры – «Искра-Псковгражданпроект»

15.00. «Синие Стрелы» – «Триумф»

15.45. «Факел» Тямша – «Стрела»

Вторая лига:

09.00. «ПсковГУ» – «Резонанс-2»

09.45. «Уклад» – «Кресты»

10.30. «Фунт» – СКА

11.15. «Штурм» – «Палкино»

12.00. «Искра-Псковгражданпроект-3» – «Adidas»

12.45. «УМВД РФ по Псковской области» – «Славковичи»

Все игры проходят в зале СК «Писковичи».