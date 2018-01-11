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Член сборной России по пулевой стрельбе Валерий Давыдов скончался в больнице после ранения в висок

Член сборной России по пулевой стрельбе, серебряный призер юниорского чемпионата Европы 2017 года Валерий Давыдов скончался в больнице в результате полученного накануне ранения из травматического оружия в висок. Об этом сообщается на сайте Стрелкового союза России, передает ТАСС.

«13 января на 21-м году жизни трагически скончался член сборной России по пулевой стрельбе Валерий Давыдов. Валерий был одним из ведущих спортсменов в стрельбе по движущейся мишени. Он завоевал серебро чемпионата мира среди юниоров 2016 года, становился неоднократным призером чемпионатов Европы среди юниоров», - говорится в сообщении.

«Для стрелкового сообщества эта утрата является горькой трагедией. Валерия любили и тренеры, и партнеры по команде», - также сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, Давыдов получил ранение в висок из травматического оружия вне спортивного объекта 11 января. По данным пресс-служба Стрелкового союза России, выстрел не имел отношения к тренировочному процессу и соревнованиям. Спортсмен был госпитализирован, вечером 12 января его состояние оценивалось как критическое.

Давыдов - серебряный призер юниорских соревнований по стрельбе с 50 метров по движущейся мишени на чемпионате Европы 2017 года по пулевой стрельбе, который проходил в Баку (Азербайджан), тренируется в региональной Федерации пулевой и стендовой стрельбы Орловской области.