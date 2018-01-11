Спорт

«День зимних видов спорта» будет проходить в Псковской области 10-11 февраля

10-11 февраля в Псковской области будут проводиться спортивные мероприятия в рамках «Дня зимних видов спорта», посвященного четвертой годовщине проведения ХХII Олимпийских и XI Паралимпийских игр в Сочи.

Этот праздник является ежегодным и был учрежден в декабре 2014 года.

Олимпийский комитет России рекомендует каждому российскому региону отметить День зимних видов спорта и провести в рамках этого праздника спортивные соревнования по хоккею, фигурному катанию, лыжным гонкам или другим видам спорта.