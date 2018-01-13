Спорт

Благотворительный мастер-класс в поддержку Лилианы Пирожковой провел в Великих Луках чемпион мира по тайскому боксу Алексей Близнев

13 января в спорткомплексе «Стрелец» города Великие Луки состоялся благотворительный мастер-класс по тайскому боксу в поддержку Лилианы Пирожковой. Организовал и провел мастер-класс чемпион мира по тайскому боксу Алексей Близнев. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в благотворительном мероприятии приняли участи более 50 горожан разных возрастов. Алексей провел для участников разминку и познакомил с азами тайского бокса.

В ходе мастер-класса для Лилианы Пирожковой было собрано 10 565 рублей. Эти деньги пойдут в фонд, который формируется для проведения операции в США.

Напомним, у Лилианы редкая врожденная патология - отсутствует внутреннее ухо, без специальных аппаратов она не слышит.

Подробнее в группе помощи Лилианы https://vk.com/liliana_help.