Спорт

О мифах и легендах фитнеса расскажут на семинаре в «С-Фитнес»

В клубе «С-Фитнес» 3, 9 и 10 февраля пройдут семинары для инструкторов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, темой занятий станут мифы и легенды новейшего фитнеса, расскажут о них Георгий Пономарев и Наталья Рыжикова.

В программе:

3 февраля (Георгий Пономарев)

1. Жиросжигающих упражнений не бывает! А что же тогда сжигает жир? Обзор темы похудения.

2. Биомеханика и анатомия силовых упражнений и, как следствие, ответы на вопросы: «В чем отличие базового варианта от упражнений с петлями, резинками на нестабильных платформах?», «Отличие статических упражнений от динамических или почему «планка» к похудению не имеет отношения?», «Работа на тренажерах и со свободными весами - отличия и эффективность».

3. Энергообеспечение мышечной деятельности и ответ на вопрос «А тренирует ли пресс 50-100 повторений?». Все группы мышц. Разбор не менее 7 упражнений на каждую.

9 февраля (Наталья Рыжикова)

1. Как и какие гормоны влияют на изменение массы тела.

2. Сбалансированное питание - один из основных способов влияния на гормональную систему.

3. Как организовать группу и работу с ней в тренажерном зале.

4. Восстановление после физических нагрузок.

Совместная теория и практика - 10 февраля (4 часа).

Стоимость за полный курс с получением сертификата: 4800 руб.

Стоимость каждого курса по отдельности: 3000 руб.



Первым 3 оплатившим скидка 20%. Внимание! Только 20 мест!

Справки и запись по тел: 55-77-75.

Подробнее читайте также на сайте ПЛН, на сайте клуба «С-Фитнес»: http://sfera.fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/s_fitness_pskov. Адрес клуба: ТК «Сфера», 2-й этаж, телефон: 55-77-75. Время работы: 07.00-23.00.