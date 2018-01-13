Спорт

Великолукские баскетболистки стали вторыми на открытом чемпионате в Смоленске

Команда Великолукской Государственной Академии физической культуры и спорта приняла участие в открытом чемпионате Смоленской области по баскетболу среди женских команд памяти заслуженного тренера РСФСР Геннадия Фомина, который проходил с 12 по 14 января в Смоленске.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в академии, помимо хозяев соревнований - Смоленска, и Великих Лук на турнире были представлены города Брянск, Полоцк и Электросталь.

На предварительном этапе соревнований каждая команда играла с каждой. По результатам сыгранных матчей великолукские баскетболистки вышли в финал турнира. В решающем матче команда ВЛГАФК «Экспресс» в напряженной борьбе уступила баскетболисткам из Брянска. Третье место заняли смоленские баскетболистки «Фрештим».



Лучшими игроками в команде ВЛГАФК были признаны Анна Модестова и Евгения Морозова. В номинации лучший защитник турнира была признана Полина Арнаутова.