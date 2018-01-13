Спорт

С 27 января обновленный каток на улице Рабочей в Великих Луках будет готов принимать гостей

С 13.00 27 января отреставрированный по программе Nivea каток на улице Рабочей, 5 в Великих Луках будет готов принимать первых гостей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, в день открытия посетителей ждет настоящий праздник: мастер-классы по фигурному катанию, подарки, в гости приедет детская хоккейная команда «Экспресс». Замерзнуть не позволит горячий чай и угощения.

Напомним, отреставрированный каток на улице Рабочая, 5, будет отвечать всем требованиям современного ледового катка. За обновлением информации по дате открытия катка следите на сайте http://www.nivea.ru/katki.