Спорт

Бьорндален не поедет на Зимнюю Олимпиаду - 2018

Легендарный норвежский биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален не попал в состав сборной своей страны на зимнюю Олимпиаду-2018 в Пхенчхане, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на tv2.no.

Решение тренерского штаба биатлонной команды Норвегии связывают с низкими результатами титулованного спортсмена в последнее время. В общем зачете Кубка мира Бьорндален в настоящий момент занимает 42-е место - один их худших показателей среди его соотечественников.

В декабре прошлого года тренер норвежской команды Зигфрид Мазе уже выражал сомнения в целесообразности брать Бьорндалена на Олимпиаду.

Между те отмечается, что шанс ухватиться за путевку в олимпийскую сборную у Бьорндалена был 10 января в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Но и в ней он выступил неудачно, заняв 42-е же место.

43-летний Бьорндален - самый титулованный спортсмен в истории зимних Олимпийских игр.

Зимние олимпийские игры в Пхенчхане 2018 года стали бы для Бьорндалена седьмыми в его карьере.