Спорт

Более 60 самбистов собрал в Великих Луках Всероссийский турнир памяти Александра Матросова

13 января на базе учебно-спортивного комплекса ВЛГАФК прошел Всероссийский турнир по самбо среди мужчин, посвященный подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации самбо города Пскова, Всероссийский турнир по самбо проводится ежегодно в Великих Луках в память о подвиге Александра Матросова, совершенного у деревни Чернушки Локнянского района. В феврале 1943 года во время ожесточенных боев он закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, обеспечив тем самым продвижение советских войск. Указом Президиума Верховного Совета Александру Матросову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

В соревнованиях приняло участие более 60 участников из 9 субъектов России - Владимирской, Вологодской, Ивановской, Калининградской, Ленинградской, Псковской, Смоленской, Тверской областей и г. Санкт-Петербург. Соревнования проводились в 8 весовых категориях: 52 кг, 57 кг, 68 кг, 74 кг, 82 кг, 90 кг, 100 кг, +100 кг. Главный судья - судья международной категории Павел Романов.

С приветственными и напутственными словами в начале турнира к участникам обратились - ректор академии Вячеслав Шляхтов, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации г. Великие Луки Андрей Беляев и заведующая центром патриотических инициатив имени А. Матросова - Елена Кондратович.

В результате упорной борьбы были определены победители и призеры турнира (по местам):

Весовая категория 52 кг:

1. Даниил Фалилеев, КМС (Псковская область, Псков)

2. Владимир Васильев, КМС (Псковская область, Дно)

Весовая категория 57 кг:

1. Рашид Тагиев, МС (Санкт-Петербург)

Весовая категория 68 кг:

1. Дмитрий Москвенков, КМС (Псковская область, Великие Луки)

2. Давид Биджосян, КМС (Псковская область, Псков)

3. Павел Пименов, КМС (Псковская область, Псков)

3. Андрей Король, КМС (Тверская область, Ржев)

Показав отличную спортивную подготовку, упорство, волю к победе в условиях жесткой конкуренции, Дмитрий Москвенков выполнил норматив мастера спорта России по самбо.

Весовая категория 74 кг:

1. Артем Обухов, МС (Владимирская область, Владимир)

2. Газанфар Мамедов, КМС (Псковская область, Великие Луки)

3. Игорь Лисавин, МС (Вологодская область, Череповец)

3. Николай Фатов, КМС (Смоленская область, Смоленск)

Весовая категория 82 кг:

1. Ахмед Нурмагомедов, КМС (Псковская область, Псков)

2. Федор Шумейко, МС (Псковская область, Псков)

3. Даниил Аникин, КМС (Тверская область, Тверь)

3. Андрей Васильев, КМС (Псковская область, Псков)

Весовая категория 100 кг:

1. Дмитрий Алешников, КМС (Ивановская область, Шуя)

2. Павел Фалиллеев, КМС (Псковская область, Псков)

3. Антон Коновалов, МС (Владимирская область, Владимир)

3. Яков Карпенков, КМС (Псковская область, Псков)

Весовая категория +100 кг:

1. Игорь Мишанов, МС (Псковская область, Великие Луки)

2. Роман Кундухов, КМС (Ленинградская область, Выборг).