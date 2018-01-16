Спорт

Александра Савенкова завоевала «золото» международных соревнований по стрельбе из лука в зале

13-16 января Орле проводятся международные соревнования по стрельбе из лука в зале на дистанции 18 метров. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки, в соревнованиях принимают участие спортсмены 16 государств – Молдова, Казахстан, Армения, Турция, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Латвия, Белоруссия, Дания, Мексика, Грузия, Украина, Кыргызстан.

В соревнованиях принимает участие чемпион и рекордсмен мира Стефан Хансен (Дания), серебряная призерка Игр Олимпиады Аида Роман (Мексика), победитель молодежного кубка Европы Дан Олару (Молдова). Сильнейшие российские спортсмены также принимают участие в соревнованиях.

В женском блочном луке спортсмен Центра спортивной подготовки МСМК Александра Савенкова завоевала золотую медаль. Сразу после старта Савенкова отправилась в Ним, на очередной этап Кубка мира, который пройдет в помещении.

В общем зачете Кубка Александра сегодня шестая. Остальная часть псковской делегации продолжит участие в чемпионате России, который начнется в Орле 16 января, и первенстве страны, которое также пройдет в Орле с 20 января.

Кроме того, в Орле завершился Кубок России по стрельбе из лука в зале. В личном зачете Александра Савенкова заняла 2 место. В командном зачете команда в составе Андреевой Киры, Фадеевой Софьи и Снетковой Ники заняла 3 место.

Спортсменки тренируются под руководством Виталия Андреева и Дмитрия Фазанова.