Псковичи сражались за медали чемпионата России по стрельбе из пневматического оружия

В Ижевске с 4 января по 11 января проходил чемпионат России по стрельбе из пневматического оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия. В соревнованиях приняли участие спортсмены Центра спортивной подготовки Псковской области.
Псковичи показали следующие результаты в личном зачете:
- МП-6
Павел Юдин: 23 место
- МП-8
Павел Юдин: 18 место
- ПП-4
Павел Юдин/Дарья Васильева: 16 место
- ПП-3
Павел Юдин: 1 старт: 7 место, 2 старт: 16 место
- МП-5ж
Анна Веселова: 32 место, Дарья Васильева: 36 место
- ПП-2
Анна Веселова: 54 место
Дарья Васильева: 1 старт: 34 место, 2 старт: 37 место
- МВ-5ж
Елена Пугачева: 29 место
- ВП-4ж
Елена Пугачева: 74 место
Тренирует спортсменов Ольга Чернобровкина.