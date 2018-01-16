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Псковичи сражались за медали чемпионата России по стрельбе из пневматического оружия

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Спорт

Псковичи сражались за медали чемпионата России по стрельбе из пневматического оружия

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В Ижевске с 4 января по 11 января проходил чемпионат России по стрельбе из пневматического оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия. В соревнованиях приняли участие спортсмены Центра спортивной подготовки Псковской области. Псковичи показали следующие результаты в личном зачете: - МП-6 Павел Юдин: 23 место - МП-8 Павел Юдин: 18 место - ПП-4 Павел Юдин/Дарья Васильева: 16 место - ПП-3 Павел Юдин: 1 старт: 7 место, 2 старт: 16 место - МП-5ж Анна Веселова: 32 место, Дарья Васильева: 36 место - ПП-2 Анна Веселова: 54 место Дарья Васильева: 1 старт: 34 место, 2 старт: 37 место - МВ-5ж Елена Пугачева: 29 место - ВП-4ж Елена Пугачева: 74 место Тренирует спортсменов Ольга Чернобровкина.