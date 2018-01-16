Спорт

«Супер фитнес» приглашает псковичей на MilitaryParty

В клубе «Супер фитнес» в понедельник, 22 января, пройдет тематическая вечеринка Military Party. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, приглашаются все желающие, вход для друзей бесплатный.

В программе:

19.00-19.30 Сайкл - Александр Шевченко

19.00-19.30 Кроссфит - Валерий Гунько

20.00-20.30 Функц.тренинг - Сергей Куренков

20.30 – 21.00 Пилатес - Виктория Петрова



В этот день все гости клуба смогут пройти фитнес-тест и принять участие в мастер-классах в тренажерном зале. Кроме того, организаторы вечеринки обещают подарок всем тем, кто придет со стилизованным элементом в одежде!

Вход: 100 рублей. Для тех, кто придет с другом, или в чьей одежде будут элементы цвета «хаки» - бесплатно. Всего 25 мест. Записывайтесь сразу по телефону: 56-60-80.

Подробнее читайте также на сайте клуба «Супер фитнес»: http://pskov.fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/super_fitness_pskov. Адрес клуба: Рижский пр., 16, тел: 56-60-80. Время работы: 07.00-23.00.