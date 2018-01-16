Спорт

Проектно-сметная документация по стадиону «Машиностроитель» готовится к госэкспертизе

Организация «Масштаб», которая по контракту является разработчиком проекта реконструкции псковского стадиона «Машиностроитель», готовит проектно-сметную документацию на прохождение государственной экспертизы. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

Как рассказали в комитете по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города, на сегодняшний день объем средств на реконструкцию предполагается в размере около 1 млрд 300 млн рублей. Из них из средств федерального бюджета предполагается получить 750 миллионов в 2018-2019 годах. Данную сумму планируется направить на первый этап реконструкции стадиона.

Согласно проектно-сметной документации, на первом этапе предполагается провести работы по реконструкции большой трибуны с обустройством подтрибунных помещений под легкоатлетический манеж, малой трибуны с обустройством залов для занятия фехтованием и велоспортом. Кроме того, предполагается замена травяного покрытия поля на искусственное, оборудование освещения, строительство входной группы и ограждения стадиона, замена инженерных сетей.

Второй этап реконструкции стадиона предполагается выполнить за счет средств инвесторов. Для привлечения рассматриваются различные варианты. Как рассказал глава Пскова Иван Цецерский, одним из вариантов, который широко используется в европейских странах, может быть предложение инвестору разместить на территории объекта реконструкции инфраструктуру спортивного профиля: небольшой хостел, магазины спорттоваров, питания для атлетов и другое. На сегодняшний день вопрос привлечения внебюджетных средств находится в работе.

Напомним, реконструкция стадиона «Машиностроитель» входит в программу подготовки и проведения 39-х Международных Ганзейских дней, которые пройдут в Пскове в 2019 году.