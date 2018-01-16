Спорт

«Псков-747» вышел из отпуска

Завершились зимние «каникулы» у футболистов «Псков-747». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе, в понедельник 15 января после организационного собрания команда провела первое тренировочное занятие в 2018 году.

Главный тренер сине-белых Игорь Васильев сообщил, что коллектив будет работать в традиционном «январском» режиме в Пскове.

В ближайших планах подготовка к XIX Зимнему турниру МРО «Северо-Запад» на призы полномочного представителя президента РФ в СЗФО, который пройдет в Санкт-Петербурге с 12 по 17 февраля 2018 года во Дворце спортивных игр «Зенит».