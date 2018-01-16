Спорт

Команда из Куньи побеждает в областном финале «Мини-футбол – в школу»

Завершился областной финал Всероссийского проекта «Мини-футбол - в школу» младшей возрастной группы (футболисты 2006 - 2007 годов рождения). Соревнования с участием 14 команд мальчиков и девочек проходили в спортивном комплексе «Писковичи» с 14 по 15 января, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В турнире среди девочек сильнейшей оказалось Куньинская СОШ, второе место досталось сверстницам псковского педагогического комплекса, третье СОШ №1 Порхов.

У мальчиков сильнейшими в области стали спортсмены СОШ №25 Псков, второе место заняли представители СОШ №1 Великие Луки, а третье - СОШ №1 Остров.

Индивидуальными призами были награждены: Алина Михайлова (ППК) - «лучший бомбардир», Алина Михайлова (Кунья) - «лучший вратарь», Валерия Тышкевич (ППК) - «лучший игрок», Вячеслав Шацкий (Псков) - «лучший бомбардир», Никита Бурляков (Великие Луки) - «лучший вратарь», Павел Андреев (Остров) - «лучший игрок».