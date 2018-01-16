Спорт

Дмитрий Шахов переизбран президентом Федерации шахмат Псковской области

В Пскове состоялась отчетно-выборная конференция Федерации шахмат Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, ведущие шахматисты, тренеры, шахматные организаторы и спортивные судьи города и области в режиме онлайн-конференции обсудили важные вопросы, касающиеся функционирования шахматной жизни в регионе и перспектив ее развития на будущие три года.

В частности, на заседании утвержден в новой редакции устав федерации, который необходимо было привести в соответствии с новыми федеральными законами, а также избраны новые руководящие и контрольно-ревизионные органы федерации, которые будут ответственны за развитие шахмат на Псковщине в ближайшие три года. В частности, президентом и вице-президентом областной федерации на альтернативной основе избраны соответственно Дмитрий Шахов и Святослав Самсонов.

Не осталось без внимания представителей псковского шахматного сообщества и ситуация с предстоящим Съездом шахматистов России, который в начале февраля запланирован к проведению в Москве. Большинством голосов делегаты конференции направили на съезд своего руководителя, более 10 лет возглавляющего областную федерацию шахмат, Дмитрия Шахова, а также поддержали выдвижение и избрание действующего президента РШФ Андрея Филатована второй четырехлетний срок полномочий.

Конференция отметила неудовлетворительную ситуацию, сложившуюся на протяжении последних нескольких лет в областном центре спортивной подготовки с развитием детских шахмат и низкой зарплатой тренеров. В связи с этим делегаты проголосовали за целесообразность наделения школы статусом юридического лица в целях восстановления числа занимающихся шахматами детей в районах и городах области, повышения эффективности работы областной школы шахмат. Соответствующее обращение направлено руководству области и госкомитета по спорту. В этом обращении шахматисты Псковской области рассчитывают на понимание и поддержку со стороны врио губернатора региона Михаила Ведерникова и надеются, что он окажет содействие в этом вопросе.

В завершении конференции были рассмотрены вопросы о турнирах ежегодного шахматного календаря, о поддержке инициативы по увековечиванию в Опочке памяти великого шахматиста, первого русского шахматного мастера и автора учебника по шахматам Александра Петрова, о предоставлении городскими властями помещения в Пскове, а также о проведении в Пскове матча между юношескими сборными России и Китая.