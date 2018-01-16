Спорт

На семинаре Школы инструкторов осталось 5 свободных мест

Только 5 свободных мест осталось на семинаре Школы инструкторов, который пройдет в клубе «С-Фитнес» 3, 9 и 10 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, темой занятий станут мифы и легенды новейшего фитнеса, расскажут о них Георгий Пономарев и Наталья Рыжикова.

В программе:

3 февраля (Георгий Пономарев)

1. Жиросжигающих упражнений не бывает! А что же тогда сжигает жир? Обзор темы похудения.

2. Биомеханика и анатомия силовых упражнений и, как следствие, ответы на вопросы: «В чем отличие базового варианта от упражнений с петлями, резинками на нестабильных платформах?», «Отличие статических упражнений от динамических или почему «планка» к похудению не имеет отношения?», «Работа на тренажерах и со свободными весами - отличия и эффективность».

3. Энергообеспечение мышечной деятельности и ответ на вопрос «А тренирует ли пресс 50-100 повторений?». Все группы мышц. Разбор не менее 7 упражнений на каждую.



9 февраля (Наталья Рыжикова)

1. Как и какие гормоны влияют на изменение массы тела.

2. Сбалансированное питание - один из основных способов влияния на гормональную систему.

3. Как организовать группу и работу с ней в тренажерном зале.

4. Восстановление после физических нагрузок.



Совместная теория и практика 10 февраля (4 часа).



Стоимость за полный курс с получением сертификата: 4800 руб.

Стоимость каждого курса по отдельности: 3000 руб.



Справки и запись по тел: 55-77-75.

Подробнее читайте на официальной странице Школы инструкторов в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/podgotovka_trenerov_s_fitness. Адрес клуба «С-Фитнес»: ТК «Сфера», 2-й этаж, телефон: 55-77-75. Время работы: 07.00-23.00.