Спорт

Представлены эскизы костюмов для олимпийцев из России без национальной символики

Российская марка спортивной одежды Zasport, занимавшаяся разработкой формы для зимней олимпийской сборной России, опубликовала эскизы новых костюмов без национальной символики. Рисунки опубликованы в официальном Instagram-аккаунте фирмы.

Одежда в красно-бело-серых тонах снабжена надписью OAR — Olympic Athlete from Russia («Спортсмен-олимпиец из России»). Как сообщается в комментариях бренда к рисункам, эскизы уже одобрены Международным олимпийским комитетом, пишет «Лента.ру».

Компания Zasport официально стала новым экипировщиком национальной олимпийской сборной в начале 2017 года. Презентация первоначального варианта формы - с национальной символикой - прошла в Москве в ноябре 2017-го.

5 декабря МОК вынес решение о запрете сборной России участвовать в Олимпийских играх-2018. Выступить под олимпийским флагом смогут только спортсмены, доказавшие свою непричастность к допинговым махинациям.

На форме россиян разрешено сочетание только двух цветов, отдельные элементы экипировки также не могут содержать триколор. Цветовая гамма должна быть темнее, чем на флаге России.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.