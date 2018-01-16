Спорт

Псковичи завоевали медали первенства СЗФО среди ветеранов по блицу и быстрым шахматам

Псковские ветераны шахмат завоевали медали первенства СЗФО по блицу и быстрым шахматам. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации шахмат Псковской области.

«Поздравляем Валерия Жихарева с бронзовой медалью первенства СЗФО среди ветеранов по быстрым шахматам. В турнире также сыграл Владимир Полевой, набравший 4,5 из 9», - сообщили в федерации.

Кроме того, в завершившемся 13 января первенстве СЗФО среди ветеранов по блицу сыграла международный мастер Наталья Полякова, получившая диплом победительницы первенства среди женщин.