Спорт

Принимаются заявки на участие в Кубке Пскова по мини-футболу

Псковская городская федерация футбола объявляет о начале приема заявок на участие в розыгрыше Кубка Пскова по мини-футболу, а также первенства Пскова среди ветеранов в двух возрастных категориях «37+» и «45+» по мини-футболу.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации, мини-футбольные баталии пройдут на спортивной площадке СК «Писковичи».

Чтобы заявить свою команду или подтвердить участие, нужно позвонить по телефону 8921-00-11-693 (Валерий Павлович Старшов).

Напомним, что в 2017 году «Кубок Пскова» собрал 12 команд, а его обладателем стал «Автофаворит».