Спорт

Российских гандболисток лишили серебра чемпионата Европы из-за допинга

Российская женская молодежная сборная по гандболу лишена серебра, завоеванного на чемпионате Европы в прошлом году, из-за мельдония.

«Три российские гандболистки нарушили антидопинговые правила, это Антонина Скоробогатченко, Мария Дувакина и Мария Дудина», - говорится в сообщении пресс-службы Европейской федерации гандбола в пятницу, 19 января.

В образцах их допинг-проб содержался метаболический модулятор Мельдониум, говорится в сообщении.

На спортсменок было наложено временное отстранение с сентября прошлого года на 20 месяцев.

Как отмечает «Интерфакс», до 26 января спортсменки могут обжаловать свое отстранение в суде при Европейской федерации гандбола.

Также в отношении Российской федерации гандбола возбуждено судебное разбирательство, решение ожидается в течение нескольких месяцев.

Чемпионат Европы-2017 проходил в августе в Словении. Российская команда дошла до финала, где уступила Франции. В сентябре стало известно, что допинг-пробы трех игроков сборной России оказались положительными.