Спорт

В Писковичах проходит 9 тур чемпионата Пскова по мини-футболу

Сегодня, 20 января в физкультурно-спортивном комплексе «Писковичи» проходят матчи девятого тура чемпионат Пскова по мини-футболу среди любительских команд, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По итогам восьмого тура в турнире среди команд высшей лиги сократился отрыв до трех очков между лидирующим «Динамо-Искра-Псковгражданпроект» и «Автофаворитом» I. Динамовцы в последнем туре неожиданно сыграли вничью (3:3) с аутсайдером, командой «Велес». На третье место прорвалась «Таможня», уступающая лидеру четыре очка.

Турнирную таблицу первой лиги единолично возглавили «Печоры», вторым идет «Факел» Тямша и третьим «Триумф».

Во второй лиги по-прежнему во главе рейтинга находится «Adidas», вторую позицию занимает «Уклад», а третью «ПсковГУ».

Раписание игр на 20 января:

Высшая лига:

16:30. «Автофаворит» I – «ГиперСтрой60»

17:30. «Автофаворит» II – «Резонанс»

18:30. «Динамо-Искра-Псковгражданпроект» – «Академия ФСИН РФ»

19:30. «Велес» – «Таможня»

Первая лига:

12:45. «Искра-Псковгражданпроект» – «Локомотив» Дно

14:15. «Триумф» – «РусьИнком» Печоры

15:00. «Печоры» – «Стрела»

15:45. «Факел» Тямша – «Синие Стрелы»

Вторая лига:

09:00. «Кресты» – «УМВД РФ по Псковской области»

09:45. «Резонанс-2» – «Штурм»

10:30. «Палкино» – «Фунт»

11:15. «Уклад» – «Adidas»

12:.00. СКА – «Искра-Псковгражданпроект-3»

13:30. «ПсковГУ» – «Славковичи»

Все матчи проходят в зале СК «Писковичи».