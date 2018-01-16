Спорт

Шарапова проиграла битву чемпионок - на Australian Open не осталось россиян

Россиянка Мария Шарапова проиграла немке Ангелик Кербер в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису - 1:6, 3:6. Таким образом, никто из представителей России не вышел в 1/8 финала турнира «Большого шлема» в Мельбурне, сообщает Delfi.

Теннисистки провели на корте чуть больше часа. По ходу матча 30-летняя россиянка, занимающая 61-е место в рейтинге WTA, сделала один эйс, допустила две двойные ошибки, реализовала один из четырех брейк-пойнтов и проиграла пять геймов на своей подаче.

Мария Шарапова последней из представителей России (в женском и мужском разрядах) завершила выступления на Australian Open — никто из них не вышел в 1/8 финала.

Добавим, что Мария Шарапова становилась чемпионкой турнира в Мельбурне в 2008 году и еще трижды играла в финале. На старте турнира экс-первая ракетка мира обыграла немку Татьяну Марию, а во втором круге выбила латвийскую теннисистку Анастасию Севастову (6:1, 7:6).