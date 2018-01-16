Спорт

Дети устроили побоище на хоккейном матче. ВИДЕО

Матч молодежного первенства юга России по хоккею между командами «Алания» из Владикавказа и «Хаски» из Невинномысска завершился массовой дракой игроков. Сам инцидент произошел еще 13 января, но его видео выложили недавно, пишет «Спорт-Экспресс»

По словам очевидцев, потасовка началась после финальной сирены. Игроки «Хаски» уже покидали лед, на площадке остался хоккеист 2008 года рождения - предположительно, самый младший в команде. К нему подъехало несколько хозяев, началась перепалка. В итоге выяснение отношений завершилось коллективным побоищем.

Драка продлилась не более минуты, но, чтобы погасить страсти, на лед пришлось выйти даже зрителям.

Как говорит тренер «Хаски» Александр Басенко, это уже не первая стычка между командами. Впервые игроки подрались еще в матче первого круга чемпионата, проходившем в Волжском. По словам специалиста, тогда причиной конфликта стало поведение хоккеистов «Алании» после игры, когда его подопечные начали пожимать руки соперникам.

Результатом драки стала дисквалификация трех игроков на следующий матч - одного хоккеиста «Хаски» и двух представителей «Алании». По информации местных СМИ, никто из участников драки не получил серьезных травм. А в Минспорте Северной Осетии пообещали провести расследование инцидента.