Спорт

Очередные матчи чемпионата области по хоккею пройдут в Пскове

В воскресенье, 21 января, в Пскове пройдут очередные матчи чемпионата области по хоккею.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в 13:30 на лед выйдут «Евро-Керамика» (Печоры) и «Экспресс» (Великие Луки). Отметим, что эти соперники встретились накануне. Победу с разгромным счетом 14:2 одержали хоккеисты из Печор.

В 20:15 сегодня начнется встреча хоккейного клуба «ВДВ-Купол» (Псков) и «Гдова». Эти команды также выступают в первом дивизионе чемпионата области.

Кроме того, в 21:30 в рамках турнира Ночной хоккейной лиги сыграют «Беркут» и «Сталь».