Спорт

Мутко заявил о планах отправить на Олимпиаду около 200 российских спортсменов

Заместитель председателя правительства России России Виталий Мутко заявил, что около 200 спортсменов из РФ попадут в окончательный список участников предстоящей Олимпиады в Пхёнчхане.

«Предварительный список состоял из 358 человек, это те спортсмены, которые квалифицировались или вошли в квоту федераций. Мы понимаем, что в этом списке есть спортсмены, которые не соответствуют новым критериям, и мы исходим из того, что базовое число спортсменов будет меньше, поэтому мы к этому были готовы и полагаем, что команда будет в районе 200 человек. Окончательное число будет зависеть от игровых видов спорта, женской команды по хоккею»,— приводит слова вице-премьера ТАСС.

Также Виталий Мутко рассказал о создании рабочей группы, которую возглавил четырехкратный олимпийский чемпион, вице-президент ОКР Станислав Поздняков. «Предполагаем, что именно Поздняков и возглавит нашу делегацию на Играх в Южной Корее»,— добавил вице-премьер.

Как отмечает «Коммерсант», 5 декабря исполком МОК отстранил Олимпийский комитет России и объявил о допуске на зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане только тех спортсменов, которые будут соответствовать критериям «чистоты» МОК. Им разрешено выступать под нейтральным флагом. В пятницу МОК почти на четверть сократил список допущенных на ОИ-2018 российских спортсменов, исключив из первоначального состава 111 человек.