Опубликован список российских фигуристов, которые поедут на Олимпиаду-2018

Федерация фигурного катания на коньках России определилась с составом сборной на зимние Олимпийские игры — 2018 в южнокорейском Пхенчхане, сообщают российские СМИ.
В женском одиночном катании РФ представят Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова, в мужском — Михаил Коляда и Дмитрий Алиев.
В соревнованиях спортивных пар честь страны будут защищать Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Ксения Столбова / Федор Климов и Наталья Забияко / Александр Энберт.
В танцах на льду от России выступят Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев и Александра Степанова / Иван Букин.