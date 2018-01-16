Спорт

Опубликован список российских фигуристов, которые поедут на Олимпиаду-2018

Федерация фигурного катания на коньках России определилась с составом сборной на зимние Олимпийские игры — 2018 в южнокорейском Пхенчхане, сообщают российские СМИ.

В женском одиночном катании РФ представят Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова, в мужском — Михаил Коляда и Дмитрий Алиев.

В соревнованиях спортивных пар честь страны будут защищать Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Ксения Столбова / Федор Климов и Наталья Забияко / Александр Энберт.

В танцах на льду от России выступят Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев и Александра Степанова / Иван Букин.