Спорт

ФИФА обвинили в получении взятки при выборе хозяйки чемпионата мира‍ по футболу

Катарский телеканал дал согласие на то, чтобы заплатить 100 миллионов долларов международной федерации футбола (ФИФА), если чемпионат мира-2022 будет проведен в Катаре. Об этом, ссылаясь на книгу Бониты Мерсиадес, участвовавшей в подаче заявки Австралии на турнир, сообщает Daily Mail.

В ФИФА опасались, что победа Катара в голосовании за проведение чемпионата мира 2022 года скажется на бюджете федерации со знаком минус. После этого телекомпания «Аль-Джазира» предложила футбольной организации заплатить 100 миллионов долларов.

Кроме того, сообщается, что бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер знал о победе Катара еще до выборов.

Как отмечает телеканал "Матч", на проведение чемпионата мира в 2022 году также претендовали Япония, Южная Корея, Австралия и США.