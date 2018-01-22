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Великолукская команда «Экспресс-2004» стала бронзовым призером отборочного этапа первенства России по мини-футболу

22.01.2018 08:26|ПсковКомментариев: 0

Великолукская футбольная команда «Экспресс-2004» стала бронзовым призером отборочного этапа первенства России по мини-футболу среди юношей 2004/2005 годов рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе.

За третье великолучане боролись с мурманскими футболистами.

С первых минут на площадке в матче «Экспресс-2004» - ДЮСШ-10 завязалась упорная борьба. И великолукские, и мурманские мальчишки цеплялись за каждый мяч, не уступая ни метра свободного пространства сопернику. Игра изобиловала опасными моментами, и, казалось, что юные футболисты порадуют количеством забитых мячей. Однако и защитные порядки, и вратари участников этого матча были явно настроены иначе, демонстрируя строгую игру в обороне.

Единственный мяч в первой половине встречи провели подопечные Романа Петрова. Результативный удар по воротам мурманской ДЮСШ-10 нанес Кирилл Петраков - 1:0.

Во втором тайме соперник усилил давление на ворота «Экспресса» и в одной из атак на 24-й минуте сумел сравнять счет - 1:1. Отличился Петр Штоков. Ситуация в матче обострилась, обеим команда пришлось все начинать сначала. Буквально через минуту лучший бомбардир великолучан Степан Соловьев забивает свой 8-й и победный мяч - 2:1.

Источник: Псковская Лента Новостей
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