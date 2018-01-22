Спорт

Московские баскетболисты стали победителями турнира, посвященного 75-й годовщине освобождения Великих Лук

21 января в Великих Луках завершился Международный турнир по баскетболу, посвященный 75-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Как передает корреспондент Псковской Ленте Новостей, в турнире приняли участие восемь команд юношей 2003-2004 годов рождения из Великих Лук, Пскова, Москвы, Минска, Мытищ, Светлогорска, Твери, Всеволожска.

На предварительном этапе команды разбиты на две группы, по четыре в каждой. После игр группового этапа прошли решающие матчи, в которых был выявлен победитель. По итогам турнира им стал баскетбольный клуб из Москвы, вторыми стали баскетболисты из Мытищ, великолучане завоевали третье место.