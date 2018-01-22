Спорт

В Великих Луках стартовал Кубок по шорт-треку среди школьников

20 января на спортивной ледовой площадке «Авто Рад», расположенной на улице Радищева, 6 в городе Великие Луки, прошел 1 этап Кубка по шорт-треку среди школьников возраста от 6 до 14 лет. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в забегах участвовали 46 школьников.

Мальчики были поделены на 3 возрастные группы, девочки на 2 возрастные группы.

Было торжественное построение участников соревнований, были приглашены почетные гости, которые выступили перед юными физкультурниками - военные пенсионеры подполковник Федор Денисов, военный моряк-подводник Владимир Петров, священник храма Святителя Тихона отец Илья.

Перед началом соревнований воспитанником ледовой площадки мастером спорта Константином Некрасовым был торжественно поднят флаг РФ, его поднял житель нашего микрорайона.

Главным судьей соревнований выступил мастер спорта Сергей Теребов, судьями - Виктория Некрасова и Екатерина Васильева.

По итогам забегов места распределились следующим образом:

В возрастной группе 2004-2006 годов среди мальчиков:

1. Дмитрий Федоренков

2. Николай Веретенников

3. Руслан Пугаев

Среди девочек в этом же возрасте:

1. Светлана Дудко

2. Ксения Богданова

3. Елизавета Гоголева

В возрастной группе 2007-2008 годов среди мальчиков

1. Максим Смирнов

2. Артем Никифоров

3. Максим Симоненков

В возрастной группе 2008-20011 среди девочек

1. Полина Петрова

2. Екатерина Арламова

3. Софья Некрасова

В возрастной группе 2009-2010 среди мальчиков

1. Никита Степанов

2. Кирилл Федоренков

3. Назар Васильев

По окончании соревнований было построение, победителям и призерам почетные гости вручили сладкие призы, а также всем участникам соревнований были вручены конфеты и мандарины.

Подобные соревнования проводятся уже 9-й сезон, а площадка существует 11 лет, построена и эксплуатируется местными энтузиастами.