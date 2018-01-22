Спорт

Фитнес-семинар в Пскове проведет вице-чемпионка мира категории WFBB

Одной из ведущих фитнес-семинара в Пскове станет вице-чемпионка мира категории WFBB Наталья Рыжикова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе «С-Фитнес», на семинаре, который пройдет 3, 9 и 10 февраля, осталось всего 5 свободных мест.

«На семинаре мы рассмотрим самые эффективные и безопасные для здоровья человека упражнения в тренажерном зале для достижения таких целей, как: похудение, набор мышечной массы, поддержание актуальной формы. Коснемся спортивного питания. Кроме того, рассмотрим основные ошибки и мифы фитнеса на практике, которые так часто можно встретить сейчас в тренажерных залах нашей страны», - рассказала о программе фитнес-тренер.

Стоимость за полный курс семинара с получением сертификата: 4800 руб.

Наталья Рыжикова - сертифицированный тренер тренажерного зала и групповых направлений Академия Фитнес г. Москва; неоднократный участник семинаров и конвенций по фитнесу различного уровня; преподаватель семинаров по вопросам рационального питания тренирующихся спортсменов.

А также она неоднократная чемпионка соревнований по бодибилдингу и фитнесу «Довмонтов кубок» (г. Псков); вице-чемпионка мира категории WFBB (г. Таллин); призер чемпионата Санкт-Петербурга категории IFBB по бодибилдингу и фитнесу (2011 г.); финалистка (4-е место) Кубка Восточной Европы по бодибилдингу и фитнесу (г. Краснодар, 2013 г); 7-е место категории бодифитнес-мастера Arnold Classic (г. Мадрид, 2013 г.).

Внимание! Только 20 мест!

Справки и запись по тел: 55-77-75.

Подробнее читайте на сайте клуба «С-фитнес» - http://sfera.fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в соцсети «ВКонтакте» - https://vk.com/s_fitness_pskov. Адрес клуба: ТК «Сфера», 2-ой этаж, телефон: 55-77-75. Время работы: 07.00-23.00.