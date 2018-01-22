Спорт

Псковичи успешно выступили на легкоатлетическом пробеге Пулково-Пушкин

21 января состоялся традиционный 47-й легкоатлетический пробег Пулково-Пушкин, посвященный полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады. Соревнования проводились на дистанциях 2,5,и 10 км. На старт вышло около тысячи человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском клубе любителей бега «Скобарь».

Абсолютными победителями на основной дистанции 10 км стали Сергей Лукин из Санкт-Петербурга (33:50) и Анастасия Захарова из Ленинградской области - (40:12).

Успешно на соревнованиях выступили и участники псковского бегового клуба. Все его представители поднялись на пьедестал почета в своих возрастных группах. На дистанции 10 км 3 место заняли Григорий Мухин (группа М18, 35:24), Анатолий Казаков (группа М40, 37:54), 2 место - Виктор Громов (группа М50, 39:19). На дистанции 5 км 2 место завоевал Виктор Сафронов (группа М60, 2 место, 20.03).

Григорию Мухину не хватило всего 3 секунд, чтобы стать бронзовым призером соревнований в абсолютном зачете.

Олег Швец, представитель школы бега «Мультиспорт», успешно преодолел десятикилометровую дистанцию с личным рекордом (47:42).