Спорт

Врио губернатора поддержал предложение о строительстве еще одной спортплощадки в Печорском районе

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 22 января, провел рабочую встречу сглавой Печорского района Дмитрием Сопотовым.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, один из вопросов касался состояния спортивной инфраструктуры в муниципалитете. Несколько лет назад в рамках областной целевой программы по развитию физической культуры и спорта в городе Печоры была проведена реконструкция стадиона. Из областного бюджета на эти цели было направлено более 5,5 млн рублей.

По словам главы района, обновленный стадион востребован - здесь занимаются воспитанники местной спортивной школы, футболисты, хоккеисты и школьники. Учитывая растущий интерес печерян к занятиям физкультурой и спортом, в рамках рабочей встречи Дмитрий Сопотов обозначил необходимость создания еще одной спортивной площадки в районе и обратился к Михаилу Ведерникову за помощью в этом вопросе.

Врио губернатора предложение главы района поддержал и сообщил, что проект может быть реализован в рамках программы «Газпром - детям». Благодаря совместной работе администрации Псковской области и ПАО «Газпром» в прошлом году универсальные спортплощадки появились в восьми районах Псковской области. «В этом году мы направили в Газпром обращение с просьбой продолжить программу и построить в 2018 году на территории области десять физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. Как только получим ответ, рассмотрим возможность включить Печорский район в план строительства», - сказал Михаил Ведерников и поручил главе Печорского района подыскать подходящее место для размещения будущего спортивного объекта.

В ходе рабочей встречи Михаил Ведерников и Дмитрий Сопотов также обсудили социально-экономические вопросы, реализацию «майских» указов президента РФ и состояние жилищно-коммунальной сферы.