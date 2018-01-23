Спорт

Шипулина и Устюгова не пригласили на Олимпиаду

Биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов на текущий момент отсутствуют в списке спортсменов, приглашенных Международным олимпийским комитетом (МОК) на Олимпийские игры в Пхенчхане. Как пишет ТАСС, об этом говорится в заявлении первого вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.



ОКР предоставил МОК список спортсменов для участия в Олимпиаде. Специальная комиссия под руководством бывшего министра спорта Франции и главы Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон выберет из них тех, кого МОК готов пригласить на Игры. Окончательный список участников будет сформирован российской стороной.

Ранее сообщалось, что приглашение на Игры не получит шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан.

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«К большому сожалению, в том списке, который нам предоставили накануне, не оказалось целого ряда ведущих российских атлетов по нескольким видам спорта. Эти спортсмены, такие как, например, Виктор Ан, Антон Шипулин или Сергей Устюгов не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии [Дениса] Освальда, они также никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях, а все многочисленные сданные ими за карьеру пробы свидетельствуют о том, что они являются чистыми спортсменами. Тем не менее их имена в списке потенциальных участников Игр на данный момент отсутствуют», - сказал Станислав Поздняков.

«Мы сегодня направляем в адрес МОК официальное письмо с запросом относительно конкретных причин, по которым лидеры российских сборных по ряду видов спорта не включены в список потенциальных участников Олимпийских игр», - добавил он.