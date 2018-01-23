Спорт

Великолукские студенты совершили лыжный переход к месту дислокации штаба 3-й Ударной Армии

В рамках мероприятий, посвященных 75-летию освобождения города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков, 20 января группа студентов академии физической культуры и спорта совместно с курсантами военно-патриотического лагеря «Вымпел - Шторм» совершили лыжный переход к месту дислокации штаба 3-й Ударной Армии.

Как сообщает пресс-служба ВЛГАФК, руководил переходом заведующий кафедрой теории и методики лыжного спорта вуза Алексей Аввакуменков.

Ровно 75 лет назад завершилась проводимая с 25 ноября 1942 года по 20 января 1943 года силами 3-й Ударной Армии Калининского фронта под командованием генерал-лейтенанта К.Н. Галицкого Великолукская наступательная операция. Основной целью которой являлось сковывание германских войск на центральном участке фронта и освобождение городов Великие Луки и Новосокольники. Руководство операцией осуществлялось из штаба, находящегося в 30-ти километрах от г. Великие Луки. Именно к этому месту и был организован лыжный переход.

Маршрут начался от могилы героя Советского Союза Александра Матросова в г. Великие Луки, а затем в течение дня ребята преодолели на лыжах расстояние в 20 км от лыжной базы академии до места дислокации штаба во время Великолукской операции и обратно.

Достигнув цели похода, участники провели уборку территории у мемориальной плиты, возложили траурную гирлянду и почтили минутой молчания память советских воинов, павших за независимость Родины.

Следующий лыжный поход планируется провести к 23 февраля, он будет посвящен 75-летию подвига А. Матросова.