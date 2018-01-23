Спорт

«Супер фитнес» объявляет Неделю фитнеса для студентов

Клуб «Супер фитнес» объявляет Неделю фитнеса для студентов и школьников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, до 28 января они смогут приобрести абонементы со скидкой.

«В преддверии Дня студента поздравляем молодых людей с праздником! Желаем легкой и успешной учебы, счастливых билетов на экзаменах и, конечно же, быть энергичными и здоровыми», - отметили в клубе.

Только с 22 по 28 января купи абонемент выгодно:

Месяц безлимит «Юниор» (13-16 лет) - 1419 рублей.

Месяц безлимит «Студент» (17-23 года) - 2122 рубля.

С другом – еще дешевле! Звони и бронируй сразу!

Подробнее читайте также на сайте клуба «Супер фитнес»: http://pskov.fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/super_fitness_pskov. Адрес клуба: Рижский пр., 16, тел: 56-60-80. Время работы: 07.00-23.00.