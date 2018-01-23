Спорт

Великолукские лучницы завоевали командную «бронзу» чемпионата России в Орле

Великолукские лучницы вернулись с командной «бронзой» чемпионата России в закрытом помещении, завершившегося в Орле.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки, женская сборная региона в составе двух спортсменок Центра спортивной подготовки Киры Андреевой и Софьи Фадеевой и одной воспитанницы ДЮСШ №3 Великих Лук Ники Снетковой добилась третьего места, пропустив вперед Санкт-Петербург и Забайкальский край, но оставив позади сначала сборную хозяев турнира, а в матче за бронзу - лучниц Подмосковья.

Тренирует сборную Виталий Андреев.

Лучший результат в личном зачете у Ники Снетковой – шестое место, хотя после первых стрельб Андреева и Фадеева были выше.

Лидер сборной Псковской области Александра Савенкова пропускала чемпионат России по причине участия в этапе Кубка мира по Франции, где будучи 11-й дошла до четвертьфинала и уступила испанке. Другая россиянка - Наталья Андреева из Калининграда - стала победительницей этапа.